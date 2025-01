Casa do Papai Noel em São Pedro da Aldeia encerra visitação nesta sexta-feira

A Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia será encerrada nesta sexta-feira (10/01). Localizada na Casa da Cultura, o espaço passou por uma revitalização que trouxe novos cenários, móveis e brinquedos, transformando o ambiente em uma representação detalhada e encantadora do lar do Bom Velhinho. Com entrada gratuita, a exposição pode ser visitada das 15h às 22h, oferecendo uma experiência que celebra a magia e o encanto do Natal.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância da exposição natalina e reconheceu o empenho de todos os envolvidos. “A revitalização da Casa do Papai Noel só foi possível graças ao apoio do prefeito Fábio do Pastel e ao trabalho incansável da equipe da secretaria. Também agradeço às famílias que vieram prestigiar e compartilhar desse momento mágico. Esse sucesso é fruto de um esforço coletivo para manter viva a tradição do Natal em nossa cidade”, afirmou.

Um dos destaques é a área externa, onde está localizada a “Aldeia do Noel”. O espaço inclui diversos pontos decorados especialmente para quem deseja tirar fotos ou gravar vídeos, combinando charme e criatividade em cenários ideais para registros visuais. A área conta com um trenó e um trenzinho, que faz muito sucesso com as crianças.

Com mobílias em estilo colonial, lareira e biblioteca cenográficas, fábrica de brinquedos do Bom Velhinho, presépio – uma escultura de 1,60 metros de altura em 3D, a Casa valoriza a tradição religiosa do Natal. O quarto do Papai Noel, outro destaque da exposição, tem diversos adereços temáticos, entre eles um relógio de pé do acervo da SEMUC, que pertenceu à Câmara Municipal no século XIX. Confeccionados especialmente para a exposição natalina, o cavalinho de balanço e o carrossel, um clássico dos parques de diversões, fazem a alegria das famílias, que aproveitam para fazer registros fotográficos enquanto as crianças brincam.

Responsável pela curadoria da Casa, a diretora de Cultura, Giselle Ruiz, destacou a preocupação com a segurança e a inclusão. “Tivemos o cuidado de testar todos os brinquedos para garantir a segurança das crianças e criar espaços que pudessem ser registrados em fotos e vídeos. Também abrimos horários especiais de visitação, como os períodos exclusivos para crianças autistas e pessoas com sensibilidades sensoriais, que aconteciam às terças e quartas-feiras, das 18h às 19h. Tudo foi planejado para tornar a experiência agradável e acessível a todos os públicos”, ressaltou.

Na exposição, os visitantes também podem conhecer o presépio esculpido em 3D, a fábrica cenográfica de brinquedos e o quarto do Papai Noel, totalmente mobiliado e adornado com enfeites natalinos. Os móveis e obras de arte são assinados pelo artista plástico Flávio Rangel e colaboradores da Secretaria de Cultura, Marcio Alexandre Simas e Roger Suriani.

Do bairro Balneário, a aposentada Maria Lúcia Mendonça faz questão de visitar a Casa na companhia dos filhos e netos. “Desde a abertura em dezembro, visitei a Casa umas três vezes com a minha família. É um ambiente familiar e encantador com detalhes muito bonitos. Adoro tirar fotos próximo à árvore e também no quarto do Papai Noel. Toda equipe está de parabéns pelo trabalho e acolhimento”, ressaltou.

A Casa do Papai Noel fica sediada na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.