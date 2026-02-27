Casa do Pescador, em Cabo Frio, não será demolida e virará um espaço cultural

A Cabana do Pescador está livre do risco de demolição. O espaço será revitalizado e passará a funcionar como Centro Cultural e Turístico voltado às atividades ligadas ao mar.



Audiência na justiça Federal, ontem, também decidiu que os três herdeiros de Jamil dos Anjos, último ocupante da cabana, serão indenizados em R$ 450 mil e receberão licença para explorar três quiosques. A origem dos recursos para o pagamento — se por meio do Fundo Municipal de Turismo ou de verba própria do município — ainda será definida. Representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) manifestaram concordância em repassar o domínio da área ao município.

O projeto da prefeitura que prevê a utilização do espaço para manifestações culturais e turísticas, sem agressão ao meio ambiente também foi aprovado. Entre as propostas está a criação de uma sala temática sobre meio ambiente e turismo, aue funcionará como apoio à trilha do Morro do Vigia.

