Ceam Cabo Frio promove sensibilização para equipes de São Pedro da Aldeia nesta quarta

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), promove uma sensibilização para equipes do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e do atendimento do programa Auxílio Brasil de São Pedro da Aldeia. O objetivo é promover orientação técnica para abordagem aos casos de violência contra a mulher. A atividade acontece nesta quarta-feira (21), das 13h às 17h30, no prédio da Unopar.

“O Ceam de Cabo Frio é um equipamento de referência para as cidades da Região dos Lagos devido à forma como o trabalho, que é interdisciplinar, foi implantado e melhorado ao longo dos anos. Nós criamos, por exemplo, a dinâmica de atendimento da nossa unidade, que, em muitos casos, serve de parâmetro para as cidades vizinhas. Esse intercâmbio é muito importante para fortalecer a rede regional de apoio e de atendimento às mulheres vítimas de violência”, explicou a coordenadora do Ceam Cabo Frio, Ludmila Roque.

O encontro é voltado para os profissionais que atuam nos Cras, Creas e Auxílio Brasil, como advogados, psicólogos, assistentes sociais e orientadores sociais. Ao longo de todo o ano, o Ceam realiza diversas atividades voltadas para a conscientização, capacitação, atualização e sensibilização de equipes que trabalham com atendimento às mulheres vítimas de violência.

Além disso, o equipamento cabo-friense participa de eventos diversos e promove ações, a exemplo do projeto “Ceam vai à escola”; e campanhas de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com iniciativas como lives, palestras, capacitações, serviços, fóruns e encontros regionais.