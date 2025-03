Centro de Atendimento ao Trabalhador de São Pedro da Aldeia divulga vagas offshore

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia está recebendo currículos de profissionais para vagas de emprego nas funções de nutricionista, chefe de cozinha, cozinheiro, padeiro, ajudante de cozinha, saloneiro, paioleiro, governança, taifeiro, recepcionista e reparador, que atendam aos pré-requisitos estabelecidos pela empresa interessada. Os currículos devem ser enviados para o e-mail sagat.oportunidades@gmail.com ou entregues presencialmente no CAT, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30. A entrega deve ser realizada até a próxima quinta-feira (20/03).

Para todas as vagas, os candidatos devem possuir certificação nos cursos de T-HUET e CBSP. Além disso, é desejável que os interessados tenham experiência nas respectivas áreas de atuação. O curso de formação é requisito obrigatório, exceto para a vaga de nutricionista. Para as vagas de chefe de cozinha, governança, taifeiro, recepcionista e reparador, o ensino médio completo é exigido. É necessário ter o ensino fundamental completo para os cargos de cozinheiro, padeiro, ajudante de cozinha, saloneiro e paioleiro. A única posição que exige ensino superior é a de nutricionista, para a qual é necessário ter exercido a função por, no mínimo, dois anos e possuir o diploma na área.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a empresa interessada. É importante destacar que a Prefeitura atua como um facilitador durante o processo seletivo, direcionando os currículos recebidos ao empreendimento. A análise final curricular será feita pela empresa, mediante processo interno e de acordo com suas necessidades e diretrizes.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador aldeense está localizado na sede do Horto Escola Artesanal, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA da cidade).

Confira os pré-requisitos de cada função:

Nutricionista

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório)

Nível de Escolaridade: Superior Completo

Experiência: 2 anos, pode ser em terra.

Chefe de Cozinha

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório)

Escolaridade: Ensino médio completo

Curso de Formação: 200 Horas

Experiência: 1 ano como chefe ou 2 anos como cozinheiro. Após 5 anos, o curso não é necessário.

Cozinheiro

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório)

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Curso de Formação: 200 Horas

Experiência: 1 ano como chefe ou 2 anos como ajudante de cozinha. Após 5 anos, o curso não é necessário.

Padeiro

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório)

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Curso de Formação: 200 Horas

Experiência: 1 ano como chefe ou 2 anos como ajudante de cozinha. Após 5 anos, o curso não é necessário.

Ajudante de Cozinha

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório)

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Curso de Formação: 200 Horas

Experiência: 06 meses como ajudante de cozinha ou 1 ano como garçom. Após 3 anos, o curso não é necessário.

Saloneiro

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório); BOMBA/MCIA e CPSO (desejável).

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Curso de Formação: 64 Horas

Experiência: 06 meses como garçom ou 1 ano como saloneiro. Após 3 anos, o curso não é necessário.

Paioleiro

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório); Cpso (desejável).

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Curso de Formação: 64 Horas

Experiência: 06 meses como taifeiro ou 1 ano como estoquista. Após 3 anos, o curso não é necessário.

Governança

Cursos: CBSP, T-HUET e ALPH/MCIA (obrigatório); RBAC – AVSEC e CPSO (desejável).

Escolaridade: Ensino médio completo

Curso de Formação: 64 Horas

Experiência: 01 ano como governança (offshore).

Taifeiro

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório); CPSO (desejável)

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Curso de Formação: 200 Horas

Experiência: Sem experiência ou com experiência em terra.

Recepcionista

Cursos: CBSP, T-HUET e ALPH/MCIA (obrigatório) e RBAC – AVSEC (desejável).

Escolaridade: Ensino médio completo

Curso de Formação: 40 Horas

Experiência: 01 ano de experiência administrativa.

Reparador

Cursos: CBSP e T-HUET (obrigatório); RBAC – AVSEC (desejável).

Escolaridade: Ensino médio completo

Experiência: 6 meses como ajudante de bombeiro, ajudante mecânico ou ajudante de eletricista.