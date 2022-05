O Centro de Especialidades Odontológicas de Arraial do Cabo (CEO), ampliou o atendimento de emergência no local. A partir deste sábado (7) as equipes estarão no plantão, de 8h às 17h, para atender casos de urgência e emergência. Lembrando que o atendimento também é realizado de segunda a sexta-feira.

O CEO fica localizado na Rua José Pinto de Macedo, nº 464, na Prainha. Para dúvidas e informações, os moradores podem entrar em contato pelo whatsapp 22 998650093.