Centro de Monitoramento de Búzios identifica elemento que praticava atos libidinosos na praia

Nesta segunda-feira (17), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios tomou conhecimento de uma denúncia de que um elemento não identificado estava assediando e praticando atos libidinosos a frequentadores da praia de Manguinhos. Imediatamente foram acionados todos os órgãos de segurança do município e com o auxílio das imagens das câmeras do Centro de Monitoramento e do circuito de segurança privado de um condomínio próximo, foi identificado a placa do veículo usado pelo possível autor do crime, dando inicio a uma investigação do setor de inteligência da 25º BPM- 5ª CIA.

Hoje (19), numa ação integrada entre a Policia Militar, 5º CIA do 25º BPM, Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Central de Monitoramento), Guarda Civil Municipal e Polícia Civil, os agentes foram até um endereço no bairro Monte Alto, em Cabo Frio, e detiveram o suspeito e a moto usada na fuga. Ambos foram conduzidos à 127ª DP para registro de ocorrência.

Segundo o coordenador do Proeis e do Centro de Monitoramento de Búzios, Wedson Cedro: “Mais uma vez, podemos destacar a eficiente participação do monitoramento de nossa cidade em identificar e auxiliar as demais forças de segurança em nosso município”.





De acordo com o comandante da 5º CIA, Ten. Madureira, as forças de segurança em Búzios vêm desenvolvendo diversas ações para prover Segurança Pública e qualidade de vida a moradores e visitantes do Município: ”Neste cenário a Central de Monitoramento destaca-se como uma das principais ferramentas para apoio destas ações. Podemos destacar a excelente ocorrência realizada pelas equipes da 5° CIA, nesta quarta-feira, em que foi identificado e preso o autor de ato libidinoso ocorrido no dia 17, na Praia de Manguinhos”.

Cabe ressaltar que a elucidação de vários crimes praticados no município se deram com a utilização do serviço prestado pela Central de Monitoramento, bem como a colaboração das empresas privadas de monitoramento no fornecimento de imagens para elucidação de crimes, ferramenta fundamental para potencialização da atividade de polícia ostensiva.