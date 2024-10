Centro de Reabilitação João Clímaco Costa recebe nova sede em Iguaba Grande

O novo espaço recebeu equipamentos modernos e aumentou a capacidade de atendimentos, resultando na redução da fila de espera para fisioterapia

No mês de setembro, a nova sede do Centro de Reabilitação João Clímaco Costa, em Iguaba Grande, foi inaugurada. A estrutura do local, que anteriormente abrigava o Centro Geriátrico, foi totalmente reformada e ampliada para receber o equipamento, que fica responsável pela recuperação de pacientes que necessitam de fisioterapia contínua.

Com a ampliação do equipamento, a expectativa é que haja um aumento significativo na quantidade de pacientes atendidos, resultando na redução na fila de espera para fisioterapia. Além da reforma, a unidade de saúde recebeu equipamentos modernos, garantindo atendimento de qualidade. O espaço realiza procedimentos como fisioterapia, pilates, massagem, entre outros serviços para a reabilitação fisioterapêutica e cuidados especializados.

O nome do local é uma homenagem a um dos primeiros farmacêuticos da cidade, João Clímaco Costa, nascido em 1909. Ficou conhecido como “médico do povo”, já que na época em que não havia médicos na cidade, ele realizava prontos atendimentos à população. Foi o primeiro vereador de Iguaba em São Pedro da Aldeia, quando Iguaba ainda era um distrito da cidade vizinha.

“Os serviços oferecem suporte para os pacientes, com equipe multidisciplinar. Com a nova estrutura, o centro de reabilitação também irá ampliar a capacidade de atendimentos, reduzindo o tempo de espera. No nosso governo, sempre prezamos muito que, com uma boa estrutura, melhoraríamos a vida dos moradores de Iguaba. A inauguração da nova sede reflete o compromisso em trazer dignidade e qualidade de vida para todos,” declarou o prefeito Vantoil Martins.

O acolhimento para os usuários é feito por meio de encaminhamento realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do usuário ou usuários encaminhados pela Central de Regulação. O Centro de Reabilitação João Clímaco da Costa fica localizado na Rua Inglaterra, s/n.º – Iguaba Pequena, com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17h.