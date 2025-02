Cerca de R$ 1 milhão da Aldir Blanc será distribuído em editais para agentes culturais de Cabo Frio

O município de Cabo Frio lançou na segunda-feira (17) quatro editais públicos de fomento à cultura da cidade que vão ser custeados com recursos repassados pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Ao todo, cerca de R$ 1 milhão será distribuído aos fazedores de cultura locais. O anúncio foi feito em cerimônia pública que contou com mais de 200 agentes culturais.

A secretária dos Comitês de Cultura do MinC, Roberta Martins, estava no evento e destacou o compromisso do Ministério em colaborar com os gestores locais na fase de execução da PNAB.

“A qualidade de vida das pessoas passa também por honrar o direito do exercício cultural. A cultura é um direito e transforma a vida das pessoas. É uma honra poder estar aqui e nós estamos com vocês. Tudo que vocês precisarem da Secretaria dos Comitês de Cultura, vocês vão ter”, afirmou.

O coordenador do Escritório Estadual do MinC no Rio de Janeiro, Eduardo Nascimento, também participou da solenidade e lembrou a importância de editais de cultura para o desenvolvimento econômico da cidade.



“Cabo Frio é considerado o sétimo município mais antigo do país, tem muitas histórias para contar. Da reparação histórica na literatura de Teixeira e Sousa, romancista negro de Cabo Frio, ao artista plástico José de Dome, passando pelo Circuito dos nove Quilombos da Região dos Lagos, chegando ao roteiro dos prédios e fortes históricos. Todo esse patrimônio cultural tem relação de sinergia com o turismo, fazendo da cultura um caminho para o desenvolvimento regional sustentável”, destacou.

PNAB em Cabo Frio

A cidade de Cabo Frio recebeu R$ 1,5 milhão em recursos da Aldir Blanc em dezembro de 2023. A partir dos rendimentos dos recursos, esse valor já está em R$ 1,6 milhão.

Os quatro editais lançados somam R$ 980 mil e devem contemplar cerca de 30 projetos, incluindo Pontos de Cultura da Política Nacional Cultura Viva (PNCV). A prefeitura de Cabo Frio informou que o restante do dinheiro será usado para reforma da Casa de Charitas – construção que abriga o Museu e a Casa de Cultura José de Dome e onde aconteceu o lançamento dos editais.

“Aqui já foi uma cadeia pública no século XVIII. Depois foi um orfanato e nesse momento a gente celebra a possibilidade de entregar aos artistas locais recursos para fomentar aquilo que eleva a alma do ser humano. Então, hoje é um dia de alegria. Espero que com a publicação deste edital eles consigam produzir aquilo que fazem de melhor”, destacou o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho.

As inscrições para para participar dos editais estão abertas até o dia 10 de março e podem ser feitas por meio do site da prefeitura de Cabo Frio. Clique aqui para acessar.

“Os recursos da PNAB fazem parte do nosso compromisso em garantir apoio contínuo ao setor cultural, ampliando oportunidades para a produção e difusão artística. Mas, não é só contemplar com a arte, também vai contemplar com a formação desse artista, na forma de conduzir o processo do edital, na forma como vai receber toda essa informação aprendendo a construir o projeto cultural”, explicou o secretário de Cultura da cidade, Carlos Ernesto Lopes.

Editais

Caminhos Culturais

Projetos para intercâmbio e formação em arte e cultura

Valor total: R$ 140 mil

Projetos contemplados: 8

Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura

Projetos da Política Nacional Cultura Viva divididos entre três categorias regionais básicas: Sede, Tamoios, Zonas Rurais e Periferias

Valor total: R$ 500 mil

Projetos contemplados: 5

Mostras e Formações

Projetos de Formação Cultural e de Mostras Artísticas e Culturais

Valor total: R$ 300 mil

Projetos contemplados: 13

Edital de Apoio às Companhias Artísticas

Apoio e manutenção a companhias artísticas sediadas em Cabo Frio

Valor total: R$ 40 mil

Projetos contemplados: 2