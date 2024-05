Charitas, em Cabo Frio, recebe a primeira escultura restaurada da série “Brincadeiras de Criança”

Em uma parceria com o renomado artista plástico Ivan Cruz, a escultura “Pulando Amarelinha” foi entregue ao Museu e Casa de Cultura José de Dome, completamente restaurada. Anteriormente, a menina pulando amarelinha fazia parte da exposição do artista na Praça do Guta, na Praia do Forte. E agora, em seu novo local, vai servir de companhia à escultura “Pulando Corda”, da série “Brincadeiras de Criança”. No total, serão 15 monumentos que receberão cuidados especiais para preservar sua beleza e significado.

Desde 1990 Ivan Cruz encanta o público com sua série “Brincadeiras de Criança”, que retrata momentos lúdicos e nostálgicos da infância. Com mais de 600 quadros pintados e diversas esculturas em tamanho natural espalhadas pelo Brasil, o artista carioca conquistou o reconhecimento não só no cenário artístico, mas também no educacional, com suas obras sendo incorporadas em salas de aula e livros didáticos.

O restauro das esculturas representa uma parte valiosa do patrimônio cultural de Cabo Frio, servindo como ponto de encontro para a comunidade e turistas que desejam reviver as brincadeiras da infância com uma reflexão nostálgica. A Praça do Guta, na Praia do Forte, tornou-se um espaço de interação e aprendizado, onde a população pode conhecer as esculturas e participar das atividades propostas.

“Nós estamos no início de uma ação muito importante e de reconhecimento dos artistas cabo-frienses. Esse é o pontapé inicial para levar reconhecimento a todos. A entrega da escultura da menina pulando amarelinha no Charitas foi uma indicação do artista, nós da Cultura acatamos para dar um novo local para as brincadeiras de criança e a importância do resgate dessas atividades”, afirmou o secretário de Cultura, Márcio Sampaio.

Segundo o artista plástico Ivan Cruz, as pessoas precisam lembrar constantemente de sua infância, e as obras de arte expostas no Charitas e na Praça do Guta buscam restaurar a criança interior de cada um. “O mundo inteiro precisa saber que em Cabo Frio, as crianças voltaram a brincar!”, celebrou.