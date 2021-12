Charitas, em Cabo Frio, recebe exposição “Retratos do Mundo Flutuante”

Nesta quarta-feira (22), às 19h, a Casa de Cultura José de Dome (Charitas), em Cabo Frio, receberá a exposição de aquarelas “Retratos do Mundo Flutuante”, do artista plástico petropolitano, Helmo Santos. Na quinta (23) o anfitrião vai promover uma visita guiada, das 14h às 20h. A mostra ficará em cartaz até o dia 17 de janeiro.

As obras recriam pontos icônicos de várias cidades da Região dos Lagos, e são um convite para observar o mundo com um novo olhar. A forma como o artista harmoniza cores contrastantes transformam a mostra num caleidoscópio, retratando o mesmo cenário em diferentes momentos. A exposição também chama para a reflexão e meditação do tempo que passa, do instante.

Como artista autodidata e nômade, Helmo Santos aborda o tema da paisagem e do espaço externo como metáfora visual para explorar o espaço interno. Perpassando questões como patrimônio cultural e natural, o artista transborda a temática clássica do paisagismo e toca questões como identidade, manifestação cultural e relações afetivas em um ambiente líquido.

Com influências dos impressionistas e do movimento Ukiyo-e, o jovem artista, vencedor na categoria “Artes visuais” do prêmio Influxo (2021), mostra em obras inéditas o domínio e o uso ousado das cores, característica que deixou essa série conhecida em exposições no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, além de exibições internacionais na Argentina, Nicarágua, El Salvador e Guiana.

Para a abertura, a exposição terá ainda a intervenção da Cia Vapor de teatro e do DJ Mizuh, além da apresentação do artista e da temática da exposição. Todas as obras expostas estarão disponíveis para venda, bem como um lote de cópias numeradas a preços promocionais.

No local é necessário respeitar os protocolos sanitários da pandemia da covid-19 com uso obrigatório de máscara de proteção facial. O Charitas fica na Avenida Teixeira e Souza, 855, Centro.