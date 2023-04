Ciclotur Fest agita o fim de semana em Cabo Frio e Arraial do Cabo

Passeio ciclístico será realizado neste sábado (15) e domingo (16), com apoio da Prefeitura

O fim de semana será de muitas pedaladas em Cabo Frio e em outras cidades da região, com a realização do Arraial Cabo Frio Ciclotur Fest, neste sábado (15) e domingo (16). As inscrições para o passeio ciclístico, que tem realização da Amazonas Bike e apoio da Prefeitura de Cabo Frio, podem ser feitas pelo site www.amazonasbike.com.br.

O evento conta também com sorteios de bicicletas e outros prêmios. Há duas formas de inscrição: com a taxa de R$ 90, com direito a camisa, garrafinha e adesivo, e a inscrição com taxa de R$190, que dá direito a camisa, garrafinha, adesivo e transporte. Outras informações sobre o Ciclotur Fest podem ser obtidas pelo e-mail presidenteacerj@gmail.com e pelo número (21) 98147-2402.

Serão cerca de 40 Km de percurso em cada um dos dias de evento. No sábado (15), a saída será de Praia Seca, distrito de Araruama, a partir das 8h30, passando pelo distrito cabista de Figueira; pela entrada de Arraial do Cabo; e finalizando o pedal na Praia do Forte. Na parte da tarde, das 16h às 20h, serão entregues os kits para os ciclistas locais no Espaço Cultural do Surfe.

Já no domingo (16), a concentração começa às 7h, com saída às 8h, da Arena em frente ao Espaço Cultural do Surfe em direção a Arraial do Cabo. O retorno está marcado para o meio-dia.