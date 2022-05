Cilindro de gás explode quando veículo era abastecido em Cabo Frio

O cilindro de um carro contendo GNV (Gás Natural Veicular) explodiu na manhã desta sexta-feira (6) em Cabo Frio. Ninguém ficou ferido.

O acidente foi quando o veículo abastecia em um posto de combustível na Avenida Texeira e Souza, uma das mais movimentadas da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no local até às 6h30.

Com a explosão, parte do teto do posto quebrou e se espalhou por todo o local. Cerca de três horas após o acidente, os funcionários já limparam os entulhos que foram espalhados. O teto do local ficou destruído.

A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a estrutura do posto. A Polícia Civil também foi acionada irá realizar a perícia.

Foto: Matheus Ferreira – Jornal de Sábado

Texto: G1.com