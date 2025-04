Cinco bairros de Cabo Frio tem barricadas removidas

Nesta segunda-feira, dia 31, uma operação policial foi realizada em diversos bairros de Cabo Frio para a remoção de barricadas instaladas por criminosos. A ação teve como objetivo desobstruir vias públicas e restabelecer o direito de ir e vir dos moradores, além de garantir o funcionamento de serviços essenciais nas comunidades afetadas.

Os trabalhos foram concentrados nos bairros Manoel Corrêa, Boca do Mato, Rainha da Sucata, Monte Alegre e Buraco do Boi. No total, as equipes de segurança conseguiram remover 21 pontos de bloqueio, totalizando aproximadamente 15,3 toneladas de materiais utilizados para obstruir as vias.

A polícia segue monitorando os locais e novas ações estão previstas para evitar a reinstalação das barricadas.