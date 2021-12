Cinco meliantes armados assaltam e fazem refém em Saquarema

Na noite de quinta-feira, dia 16, um homem foi assaltado por cinco homens armados, que estavam em dois carros, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro do Rio Seco, sentido Sampaio Corrêa.

Os meliantes apontaram a arma para a vítima enquanto estava dirigindo e levaram o veículo, um Siena preto, ano 2008, PLACA KXI1A21. O celular (IPhone) e todos os pertences também foram levados.

A vítima foi feita de refém por 20 minutos e deixado pelos meliantes próximo do limite do município de Saquarema com Rio Bonito, ele conseguiu carona com uma senhora, que o encaminhou até sua residência.

O boletim de ocorrência foi realizado. A 124ª DP está investigando o fato.