Circuito Enel Swimrun Brasil será realizado neste sábado em Búzios

Búzios sediará neste sábado (02) o maior circuito de Swimrun do Brasil, a etapa Enel Swimrun Brasil. O percurso será realizado das 6h30 às 17h, com largada e chegada no Tawa Beach na praia da Ferradura.

O evento é realizado pela Associação de Triathlon Master do Rio de Janeiro com apoio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Lazer e do Esportes. Dará a volta em Búzios, passando por mais de dez (10) praias diversos terrenos: trilhas, asfaltos, paralelepípedos, areia e pedras.

A etapa de Búzios foi escolhida por proporcionar um ambiente perfeito para o swimrun, com muitas praias de águas calmas e cristalinas, e trilhas variadas. Mais de 100 atletas participarão dos dois percursos de longa (24km) e curta (10km) distâncias do circuito.

O Swimrun é um evento originário da Suécia, que envolve natação e corridas em terrenos cross Country e que tem pelo menos duas (2) transições entre os estágios swim/Run durante a prova. Os atletas correm em dupla (em provas de longa distância) para garantir a segurança. É liberado a utilização de pullbuoy e palmar durante a natação.

Todo material da natação e da corrida é carregado pelo atleta durante toda a prova.