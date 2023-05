Começam hoje as inscrições para o Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para o processo de escolha de novos membros do Conselho Tutelar.

Os interessados deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, no Centro, das 9h às 12h.

O período de inscrição segue até o dia 31 de maio.

Pré-requisitos:

🔹 ter 21 anos ou mais

🔹 residir no município de São Pedro da Aldeia há, pelo menos, dois anos

🔹 ter o ensino médio completo

🔹 estar em dia com as obrigações eleitorais

🔹 ter reconhecido trabalho com crianças e adolescentes por, no mínimo, dois anos.

Os novos conselheiros eleitos atuarão no quadriênio 2024/2027. A função de membro do Conselho Tutelar exige ocupação exclusiva, com carga horária de 40 horas semanais, além de uma escala de plantão estabelecida pela pasta. O processo de escolha elegerá cinco membros titulares e cinco suplentes para o mandato de quatro anos.

Confira a documentação obrigatória que o candidato deve apresentar no momento da inscrição em https://pmspa.rj.gov.br/inscricoes-para-o-processo-de-escolha-dos-novos-membros-do-conselho-tutelar-comecam-nesta-terca-02/