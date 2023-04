Começou Mundial de Vôlei de Praia de Saquarema com entrada gratuita

SAQUAREMA TERÁ MUNDIAL DE VÔLEI DE PRAIA COM ENTRADA GRATUITA A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA

No local das competições haverá a “Vila do vôlei” com programações musicais e culturais

De 13 a 16 de abril, a Federação Internacional de Vôlei realizará o Challenge do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Saquarema. Segundo o divulgado anteriormente, a competição ia ser realizada na Praia de Itaúna, mas por conta das ressacas foi transferida para o Campo de Aviação. Haverá também a etapa do campeonato brasileiro de 15 a 23 de abril, também no Campo de Aviação, em duas competições: de 15 a 18, o torneio Sub-21; de 19 a 23, o torneio Adulto. A entrada é gratuita e os vouchers para acessar a arquibancada devem ser obtidos pelo link: https://eventos.voleibrasildigital.com.br. A entrada está sujeita a lotação.

O Campo de Aviação também com atividades culturais, gastronomia, shows com música ao vivo, entre outros, com a “Vila do Vôlei”.

A Vila do Vôlei tem 800 metros quadrados e contará com 20 stands, sendo 10 de gastronomia (comidas e bebidas) e 10 de artesanato, palco para apresentações culturais, espaço para o Centro de Atendimento Turista, além de espaços para atendimento médico e segurança pública.

Programação:

13/04 (quinta) – das 08h às 19h, qualificatórias feminina e masculina;

14/04 (sexta) – das 08h às 20h30min, eliminatórias feminina e masculina;

15/04 (sábado) – das 09h às 17h30min – Oitavas e quartas e finais feminina e masculina;

16/04 (domingo) – das 09h às 17h, semifinais e finais feminina e masculina.

A Vila do Vôlei funcionará do dia 13 ao dia 23, durante toda a etapa dos campeonatos, das 08 horas até o término das atividades diárias.

Confira, abaixo, a programação da primeira semana da Vila do Vôlei:

Quinta-feira 13/4

16h – DJ Índio Mix

20h – Show Banda Rosalu

Sexta-feira 14/4

16h – DJ Índio Mix

19h – Show Banda Hyde

21h – Show Jeferson & Daniel

Sábado 15/4

9h – Som Mecânico

10h às 11h- Atividades Culturais

11h – Show Voz e Violão Luis Terra

13h – Show Voz e Violão Rafael Motta

15h às 17h – Atividades Culturais

18h – Show Pagode do Varão

21h – Show Gabriel & Luciano

23h – Show DJ Doido

Domingo 16/4

9h – Som mecânico

10h às 11h – Atividades Culturais

11h – Show Voz e Violão Jefferson Santos

13h – Show Voz e Violão Zé Lucas

15h às 17h – Atividades Culturais

18h – Show Pagode do Rael

20h – Show DJ Robinho