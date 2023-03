Comerciantes do bairro Jacaré, em Cabo Frio, tem até sexta para se cadastrar no Programa Moeda Itajuru

Tá chegando a hora de mais uma expansão da Moeda Itajuru!

Os comerciantes do bairro Jacaré, novo destino da Moeda, estão realizando o cadastramento no programa, com o objetivo de integrar o time dos comerciantes que aceitam o Cartão Itajuru em seus estabelecimentos.

O cadastro vai até sexta (31), das 9h às 15h, na Rua Faustino Alves, nº 3, em frente à drogaria. Os comerciantes interessados em participar devem comparecer ao local, munidos dos originais e cópias dos documentos de identidade, CPF, CNPJ, e comprovante de endereço do estabelecimento.