“Comida Di Rua” será realizado pela primeira vez em Cabo Frio

Prepare-se para uma experiência única! De 06 a 08 de setembro, no estacionamento frontal do Shopping Park Lagos, acontece o maior evento de comida de rua do Rio de Janeiro, que será realizado pela primeira vez em Cabo Frio! Os melhores pratos e petiscos servidos nas ruas cariocas reunidos em um só lugar!

Vai ter a famosa batata de Marechal, com frango a passarinho e calabresa, a concorrida carne de sol do Baixinho de Bangu e, é claro, o tradicional cachorro-quente de 1 metro, a coxinha de 2 kg, o hambúrguer de 1 kg e os churros gigantes, presentes nas principais esquinas da cidade maravilhosa! Isso sem falar no delicioso acarajé de 1 kg, que faz a alegria de moradores e turistas!



O evento contará ainda com atrações musicais e área kids. É só anotar a data na agenda, convidar a família e os amigos e aproveitar o feriado em grande estilo! Na sexta-feira (06/09), a programação será das 17h às 22h. No sábado (07/09), o evento será das 13h às 22h e no domingo (08/09), das 13h às 21h.

O Shopping Park Lagos fica na Avenida Henrique Terra, número 1.700, bairro Palmeiras – Cabo Frio.