Comsercaf, em Cabo Frio, implanta setor para fiscalização de descarte de lixo e entulho

“O setor está sendo essencial para aumentar o olhar e o cuidado da Comsercaf com os bairros. O auxílio e a orientação da equipe treinada irão, com certeza, trazer mais conscientização para a população com relação ao lixo, aos entulhos e às podas, e a forma correta de descarte dos mesmos”, explicou a advogada da autarquia e responsável pelo novo setor, Rebeca Heckert.

Segundo o fiscal José Cosme, o trabalho de conscientização é fundamental para o desenvolvimento de Cabo Frio.

“As pessoas têm que ter em mente que a cidade não pode ficar do jeito que estava. Com entulho jogado na calçada entupindo os bueiros e por aí vai. Um ato simples, como embalar o entulho, o lixo, traz benefícios para todos nós”, afirmou ele.

A Companhia de Limpeza Urbana de Cabo Frio (Comsercaf) implantou um novo serviço para fiscalização do descarte correto de entulho, lixo e podas. O setor funciona diariamente e já atendeu bairros como São Cristóvão, Braga, Centro e Jardim Olinda.

Iniciado há duas semanas, o serviço é realizado por uma equipe composta por cinco fiscais. Após cada inspeção, o resultado é passado para os setores responsáveis por cada tipo de coleta. Em caso de descarte incorreto, o morador recebe uma notificação explicando o procedimento correto para se desfazer do material.

Em caso de reincidência, a Comsercaf informa à Secretaria-Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, que encaminha um advertência ao morador. Em nova ocorrência, é aplicada uma multa que pode variar de R$ 128 até um salário mínimo.

