Comsercaf realiza limpeza preventiva de bueiros durante obras de requalificação asfáltica em Cabo Frio

Integrando o conjunto de ações das obras de requalificação viária da Prefeitura, a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) está realizando a limpeza preventiva de bueiros nas ruas que estão recebendo o serviço. A ação preventiva acompanha a retirada do asfalto antigo e a fresagem do pavimento, etapas que podem gerar acúmulo de resíduos e risco de entupimento da rede pluvial.

As equipes atuam desde a Avenida Teixeira e Souza até a Avenida Assunção, no bairro Passagem. O serviço faz parte de uma estratégia conjunta para, mesmo durante a obra, buscar manter a cidade organizada e funcional.

Em paralelo, outras frentes de trabalho da Comsercaf executaram poda de árvores e manutenção preventiva na Praça da Passagem, com a retirada de galhos e limpeza do espaço público.

Centro de Cabo Frio recebe quase 9 km de novo asfalto

As intervenções na região central de Cabo Frio fazem parte de um pacote de obras desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com investimentos de R$ 5 milhões. O cronograma, iniciado em 26 de junho, tem previsão de conclusão no fim de novembro.

Ao todo, serão quase 9 quilômetros de requalificação asfáltica em algumas das principais vias da cidade, entre elas as avenidas Júlia Kubitschek, Teixeira e Souza e Nossa Senhora da Assunção. Além da nova pavimentação, as ruas receberão sinalização horizontal renovada e calçadas reformadas, garantindo mais mobilidade e segurança para pedestres e motoristas.