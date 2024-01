Comsercaf recolhe 1,5 tonelada de resíduos no feriado do Réveillon em Cabo Frio

A festa de Réveillon 2024 em Cabo Frio reuniu milhares de pessoas no distrito-sede e em Tamoios. De acordo com o levantamento da Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), foram recolhidas 1.574,84 tonelada de lixo domiciliar e das praias de 29 de dezembro a 02 de janeiro.

Para garantir a limpeza e o ordenamento no município, durante todos os dias do evento, a Comsercaf colocou todo o efetivo de coleta de resíduos nas ruas, inclusive, remanejou servidores de outros setores. O trabalho também contou com os funcionários das prestadoras de serviços Eco Mundi e Ecomix. Maquinários foram usados para auxiliar nas intervenções e diminuir o esforço físico dos coletores.

Somente de lixo domiciliar, a autarquia contabiliza o recolhimento de 1.182,63 tonelada de resíduos. Já nas praias foram quase 400 kg de lixo retirados das orlas do município.

O serviço de limpeza foi intensificado nas orlas da Praias do Forte, Peró e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, onde a concentração de pessoas foi grande.

As equipes começaram as atividades ainda na madrugada e quando os primeiros raios de sol apontavam no horizonte, o serviço estava bem adiantado. A orla da Praia do Forte, inclusive, contou com lavagem hidráulica em toda sua extensão, todos os três dias de festa.