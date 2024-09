Comunidade Quilombola de Botafogo, em Sao Pedro da Aldeia, recebe oficina de Audiovisual

Com a proposta de ensinar a produzir cinema e audiovisual, o projeto Rua Cine Arte, está trabalhando, na teoria e na prática, conceitos desde a pré-produção até a finalização de um filme, passando pelo roteiro, captação de imagens e edição. A primeira oficina foi realizada na Escola Municipal Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, na comunidade Quilombola de Botafogo, em São Pedro da Aldeia.



As aulas aconteceram durante a semana do dia 16 a 20 de setembro com alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental. Os alunos receberam um kit com mochila, copo e material gráfico, e ao longo da jornada, vivenciaram dinâmicas práticas e teóricas orientadas por um grupo de cineastas, roteiristas e editores de imagem para aprender sobre todas as etapas de criação de vídeo, do roteiro e gravação até a edição.



Na conclusão do curso, os alunos produziram seus próprios filmes baseados em roteiros criados por eles mesmos que podem ser acessados no perfil do projeto no Instagram (@ruacinearte).