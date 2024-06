Concerto Musical Gabriel Joaquim em São Pedro da Aldeia apresenta banda Ramona Rox nesta quarta

O Concerto Musical Gabriel Joaquim vai movimentar a Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira (19/06), às 19h. Sob o comando da banda Ramona Rox, a terceira apresentação da temporada 2024 promete agradar os fãs e admiradores do pop/rock. A iniciativa é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Os concertos são protagonizados por artistas locais contemplados no Edital de Chamamento Público nº 12/2023. A entrada é gratuita, limitada à lotação do espaço (60 lugares).

Intitulada “Todos os Rocks por Ramona Rox”, a proposta musical da banda reúne uma seleção de sucessos atemporais do gênero, passando pelo rock alternativo, hard rock, pop rock e rock brasileiro, além de canções autorais, interpretadas na voz de Amanda Mattos. O repertório inclui clássicos de grandes artistas nacionais e internacionais, como Bon Jovi, Paramore, Led Zeppelin, Alanis Morissette, Pitty e CPM22, dentre outros. Também compõem o grupo os músicos Carlos Lopes (violão/guitarra), Fagner Fernandes (cajon/bateria) e Adriano Marcel (contrabaixo).

A vocalista Amanda Mattos destacou o retorno da banda à Casa da Cultura. “Estou muito feliz e animada por mais uma vez poder participar do Concerto Gabriel Joaquim, um evento que já virou tradição em nosso município e que engrandece muito o artista local. É uma honra poder fazer parte dessa linda homenagem ao nosso eterno arquiteto Gabriel Joaquim. Para esse ano pensamos em um show cheio de adrenalina, com muito mais energias e emoção para fazer o público viajar pelas linhas do tempo do pop e do rock. O repertório tem músicas das décadas de 70, 80, 90 e até os sucessos mundiais mais recentes dos anos 2000 em diante”, disse.

A Casa da Cultura fica localizada à Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre a Ramona Rox

Formada em 2010 em Cabo Frio-RJ, a banda Ramona Rox é composta por Amanda Mattos (vocal), Carlos Lopes (violão/guitarra), Fagner Fernandes (cajon/bateria) e driano Marcel (contrabaixo) e se destaca por sua mistura equilibrada de sucessos das rádios e versões exclusivas de clássicos do rock/pop dos anos 80 e 90.