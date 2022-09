Concurso de Calouros de Cabo Frio terá final no dia 30 de setembro com festa

O evento contará com show do cantor Mumuzinho, além da presença do ator David Brazil e a participação dos cantores Vini e Gavinho. Os ingressos solidários para a grande final já estão sendo trocados por 2kg de alimentos não perecíveis na sede do Cabofolia, na Av. Hilton Massa, 800, na Praia do Forte. Ingressos para os camarotes também já estão à venda a R$ 30, por tempo limitado na loja Shumult, no Centro e no Shopping Park Lagos, e em São Pedro da Aldeia, na Pro Life.

Vem aí a final do Canta Cabo Frio, o maior concurso de calouros do interior

O Canta Cabo Frio faz parte do calendário municipal graças à Lei 3.310/2021, de autoria da vereadora Alexandra Codeço, onde o objetivo principal é revelar e promover novos talentos, incentivar a criatividade musical, promover o intercâmbio cultural e proporcionar a oportunidade de conhecer e apreciar a boa música.

Já marca na agenda: o Canta Cabo Frio será no dia 30 de setembro, às 20h, no estádio Correão!