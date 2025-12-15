Confronto policial em Cabo Frio deixa dois mortos e um preso nesta segunda

Um confronto entre policiais e suspeitos no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, terminou com dois mortos e um terceiro preso na madrugada desta segunda-feira (15). A operação ocorreu nas imediações do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, onde, na semana anterior, havia ocorrido um duplo homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes chegaram ao local por volta das 3h30 após receberem informações sobre um conflito entre facções armadas. Ao se aproximarem, os agentes se depararam com os suspeitos armados, resultando em troca de tiros. Dois homens foram baleados e morreram no local.

Um terceiro envolvido tentou fugir, rendendo um morador e obrigando-o a dirigir um veículo para fora da comunidade. No entanto, ele foi capturado pouco depois, ainda em posse de armas.

Durante a operação, foram apreendidas quatro pistolas com numeração raspada, uma granada, centenas de munições e drogas, incluindo cocaína e maconha. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio, junto com o suspeito preso.



O confronto acontece poucos dias após o assassinato de dois jovens no mesmo conjunto habitacional, crime pelo qual um homem e uma mulher foram presos em menos de 24 horas. As investigações continuam para apurar a ligação entre os episódios e identificar outros possíveis envolvidos.



