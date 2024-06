Construções irregulares são demolidas em operação do Inea em Arraial do Cabo

Nesta quarta (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente, agentes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) demoliram 17 construções irregulares em um território do Parque Estadual da Costa do Sol, em Arraial do Cabo.

Durante a ação, realizada no distrito de Monte Alto, a equipe encontrou quiosques e casas em fase de construção em uma área do Parque Estadual da Costa do Sol.

De acordo com o Inea, a operação foi desencadeada a partir de um levantamento de informações feito junto com equipes da Secretaria de Estado do Ambiente.

O Inea afirmou que os proprietários foram notificados várias vezes a fazer a retirada de objetos, materiais de construção, a paralisar obras e qualquer atividade na unidade de conservação.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da Polícia Militar.