Convênio entre Educação de Cabo Frio e Sebrae inicia projeto de cultura empreendedora nas escolas

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, celebrou a assinatura do primeiro convênio com o Sebrae para a implantação do Programa de Educação Empreendedora, Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). A solenidade foi realizada no auditório da SEME e marcou o início de uma nova etapa no fortalecimento da educação pública municipal.

Nesta fase inicial, o programa será implantado em seis escolas da rede municipal, abrangendo os anos iniciais da educação integral nas escolas Agrisa, Araçá, Catharina da Silveira Cordeiro, Themira Palmer e Tosana, e também os anos finais da educação na Escola Municipal Francisco Franco.

O JEPP será conduzido por professores da rede previamente capacitados pelo Sebrae. A metodologia aplicada é interativa, contextualizada e voltada para o desenvolvimento de competências empreendedoras desde os primeiros anos escolares, incentivando a criatividade, a responsabilidade e o espírito de colaboração dos estudantes.

A parceria entre a Secretaria de Educação e o Sebrae prevê novas ações em breve, com o objetivo de ampliar o alcance do JEPP e contemplar outras unidades escolares do município.

“O empreendedorismo educacional prepara nossos alunos para a vida, desenvolve habilidades que vão além do conteúdo tradicional e os ajuda a encontrar soluções criativas para os desafios do cotidiano. Essa parceria com o Sebrae é o início de uma transformação que queremos ver se multiplicando em nossas escolas”, destacou o secretário municipal de Educação, Alfredo Gonçalves.

O Programa de Educação Empreendedora tem como foco fomentar a cultura do empreendedorismo na educação básica, por meio de conteúdos e práticas que aproximam os estudantes da realidade do mundo do trabalho, promovendo protagonismo e preparando-os para atuarem de forma crítica e criativa na sociedade.