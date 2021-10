Coreto da Praça Rocha, no Centro de Cabo Frio, será revitalizado

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou, nesta quarta-feira (27), o processo de revitalização do coreto da Praça Porto Rocha, no centro da cidade.

Nesta primeira etapa, as equipes realizaram trabalhos de pintura, limpeza e troca de madeiras. Um guarda corpo também será instalado na escada que dá acesso à estrutura. O objetivo é ocupar o espaço com atividades culturais para a população na área central do município.

A ação foi comandada pela Secretaria de Governo, e recebeu a contribuição das secretarias de Assistência Social, de Obras, de Mobilidade Urbana, de Meio Ambiente, de Segurança e Direitos Humanos e da Guarda Civil Municipal.

Na ocasião, pessoas em situação de rua que frequentam o local receberam o atendimento social da Prefeitura. Três pessoas aceitaram o acolhimento e foram encaminhadas para a Casa de Passagem. Aqueles que não aceitaram o encaminhamento seguirão sendo atendidos por assistentes sociais do município, mesmo que decidam continuar nas ruas.

A partir de agora, agentes da Guarda Civil também passam a intensificar a presença no local, incluindo a ronda noturna, para colaborar com a segurança da população.

Para movimentar o local, a Secretaria de Cultura vai apresentar uma agenda de atividades artísticas que serão realizadas no coreto. Os jardins no entorno da estrutura também irão receber manutenção periódica por parte da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com cidadãos voluntários que cuidam da praça.