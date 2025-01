Corpo de homem é encontrado nesta manhã na Praia da Rasa, em Búzios

Na manhã desta segunda-feira, dia 20, pessoas que caminhavam na areia da Praia da Rasa, em Armação dos Búzios, encontraram o corpo de um homem de aproximadamente 50 anos, de cor clara e magro.



De acordo com as informações, ele estava nú, somente com uma camiseta azul, cabelo comprido, barba feita e com cavanhaque. Moradores das proximidades cobriram ele com um cobertor.

Policiais militares estão aguardando no local a perícia técnica e posteriormente o corpo será removido para o IML de Cabo Frio, para reconhecimento por familiares.

Imagem: Muchacho Vidal.