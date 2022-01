Corpo de jovem é encontrado dentro de carro abandonado em Búzios

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, populares encontraram um veículo CrossFox abandonado com o corpo de um jovem, de aproximadamente 20 anos, amarrado com as mãos para trás deitado no banco traseiro.

O corpo tinha marcas de tiros e boca colada.

Segundo informações, o veículo foi furtado no último dia 22 nas proximidades do Trevo de Campos Novos e tomou destino em direção para Búzios.

O veículo foi abandonado nas proximidades da estrada da Baía Formosa, próximo às duas Torres para quem segue após passar pela Clínica de Família da Vila Verde sentido Cabo Frio.

Polícias Militares estão no local, onde a perícia ja esteve junto com papilicopistas realizando os trâmites de praxe.

O dono do veículo já foi comunicado e seguiu para o local.