Corrida de rua encerra atividades esportivas pelo Dia da Padroeira em Cabo Frio

O dia de Nossa Senhora da Assunção em Cabo Frio foi marcado pela tradicional Corrida da Padroeira, que reuniu mais de 600 competidores neste domingo (15). A 14ª edição da prova de rua encerrou as atividades esportivas em celebração à data, que contou com uma programação diversificada durante todo o fim de semana, incluindo atividades religiosas e de lazer, entre outras.

A largada aconteceu na Praça Porto Rocha, em frente à Igreja Matriz. Exceto a categoria infantil, ganharam troféus os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero. Todos os atletas que concluíram as provas receberam uma medalha de participação.

No percurso de 5km, nas categorias de caminhada e corrida, os atletas seguiram pelo bairro da Passagem até a Praia do Forte, retornando em frente ao Hotel Malibu, passando novamente pelo bairro da Passagem e finalizando com a chegada na Praça Porto Rocha.

Neste trajeto, subiu ao pódio em primeiro lugar geral na categoria masculina Gustavo Luís da Silva, de 35 anos. Em segundo lugar, ficou Rodrigo Mascarenhas Pereira, de 36 anos, e em terceiro lugar, Rodrigo da Conceição, de 42 anos.

Já na categoria feminina, em primeiro lugar geral chegou Daniele Xavier, de 41 anos, seguida de Fernanda Pinheiro das Chagas, de 42 anos, e de Monica Siane, de 42 anos, na terceira posição.

Nos 10km, categoria corrida, os atletas percorreram o mesmo caminho até a Praia do Forte, desta vez, seguindo até o bairro do Braga e retornando pelo mesmo percurso até a chegada na Praça Porto Rocha.

Neste trajeto, ficou em primeiro lugar geral na categoria masculina Willdeerg Claudino dos Santos, de 30 anos; em segundo lugar, André Luiz de Lima da Conceição, de 36 anos; e em terceiro lugar, Gleidson Luciano Almeida Correa, de 32 anos.

Na categoria feminina, o primeiro lugar geral foi para Karen Oliveira Krichana da Silva, de 39 anos; o segundo lugar ficou com Marcela Torres de Oliveira, de 42 anos, e o terceiro lugar foi para Cristiane Dias Pontes da Silva, de 47 anos.

O resultado completo pode ser acessado no site https://resultados.cronochip.com.br/ .

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

Realizada pela Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, a programação religiosa em comemoração à santa padroeira de Cabo Frio teve início no último dia 6 e segue até domingo (15), data do feriado. Toda a celebração será na igreja Matriz Auxiliar, na Rua 13 de Novembro, 96, no Centro. Para participar, no entanto, é preciso fazer inscrição prévia no site http://www.pnsassuncao.org.br/ : devido às restrições em virtude da pandemia, a lotação da igreja está reduzida.

No domingo, dia da padroeira, a programação começou cedo: às 7h30 tem Ofício Solene de Laudes e Missas Solenes de Nossa Senhora Assunção realizada durante toda manhã. As missas acontecem ainda às 18h e 20h.