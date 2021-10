COVID-19: Confira o calendário de vacinação de reforço contra o COVID-19

– pessoas acamadas;

– idosos com 68 anos ou mais que se imunizaram há mais de seis meses com as duas doses;

– pessoas de 18 a 69 anos com alto grau de imunossupressão que se imunizaram há mais de 28 dias com as duas doses;

– profissionais da saúde que se imunizaram há mais de seis meses com as duas doses.

Além disso, o público em geral que está no período para receber a segunda dose do imunizante também será atendido.

Para receber a vacina, todos precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Quem tem comorbidade ou alto grau de imunossupressão deve apresentar documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. Quem vai receber a segunda dose deve apresentar também o cartão da vacina com a data da 1ª aplicação.

A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

A aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer acontecerá nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a Covid-19, a Coronavac será aplicada tanto nas unidades de saúde quanto no sistema drive-thru, já a AstraZeneca será aplicada somente no sistema drive-thru. O funcionamento desses locais será das 9h às 15h.

Confira onde se vacinar:

DOSE DE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 69 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

DRIVE-THRU (APENAS SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC)

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nºn