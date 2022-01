COVID-19: Crianças das comunidades quilombolas de Cabo Frio recebem vacina

A vacina infantil contra a covid-19 já chegou nas comunidades quilombolas de Cabo Frio. Os pequenos de 5 a 11 anos foram atendidos pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

As crianças do quilombo Espírito Santo receberam a vacina no posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Araçá. Já o público infantil do quilombo Maria Romana recebeu o imunizante na sede da Associação dos Quilombolas de Maria Romana. Os pequenos do quilombo Preto Forro receberam a dose na ESF Angelim.

A vacinação segue amanhã para os quilombos Botafogo e Maria Joaquina nas sedes das duas associações de moradores.