Creche Municipal Vovó Tida é inaugurada em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou nessa sexta-feira (29/04), a Casa Creche Vovó Tida, na Rua Alfredo Menezes, no bairro de Bacaxá. A nova Casa Creche irá amplificar a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, oferecendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor e levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro.

O projeto Casa Creche aproveita espaços que já estão construídos (casas e escolas), mas que estão sem uso para o município. A Prefeitura adequa o espaço para o funcionamento de uma nova unidade escolar e entrega à população. O processo é mais rápido que uma construção de nova creche, que ainda precisaria passar por licitação.

“É gratificante poder inaugurar mais uma nova Casa Creche, porque quando assumi a administração do município, tínhamos muitas crianças sem acesso à creche. Desde o início do ano, já ofertamos mais de 300 novas vagas na rede e ainda vem muito mais. Na próxima semana, inauguraremos a Casa Creche do bairro de Bonsucesso”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

A Casa Creche Vovó Tida recebeu o nome de Erotides de Abreu Souza. Exemplo garra e força, Vovó Tida, como era conhecida, foi de grande importância para o município atuando como merendeira, durante muitos anos, na rede municipal de educação e na cozinha do Hospital de Bacaxá.

A nova Casa Creche possui sala de aula, secretaria, refeitório, lavanderia e espaço de recreação. Tem capacidade para atender de 30 a 60 alunos, em turnos parcial e integral.