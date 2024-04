Creche Toninho Branco, em Búzios, foi inaugurada no bairro Vila Verde

Com acessibilidade e climatização para garantir o bem estar dos alunos e de toda equipe escolar, foi inaugurada na tarde desta quarta-feira (03), a Creche Toninho Branco que atenderá 280 alunos da rede municipal de ensino.

A celebração contou com a participação da população do bairro e diversas autoridades municipais. Vila Verde recebeu, a Creche Escola Municipal Antônio Carlos Pereira da Cunha, e teve a população local presente no ato de inauguração. O nome é em homenagem ao ex-prefeito, carinhosamente chamado Toninho Branco, falecido em janeiro deste ano.

A cerimônia de inauguração teve ainda a presença dos filhos Toninho Branco, Rafael, Regina, Rodrigo e Maria Antônia, que emocionaram a todos com as recordações do pai. O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho, destacou a importância da creche para a comunidade: “A secretaria fica imensamente feliz em trazer uma unidade educacional com essa infraestrutura de qualidade. Entregar à população esta creche nos enche de orgulho como educadores. Não posso deixar de agradecer a todos os servidores que contribuíram para esse momento, demonstrando o compromisso da administração municipal com uma educação pública de qualidade”, destacou.

Participaram da solenidade os Secretários Municipais, a equipe diretiva da unidade e a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, reforçando o compromisso da Prefeitura em dar continuidade aos investimentos nessa pasta tão crucial para o desenvolvimento da cidade.