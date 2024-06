Criança capixaba teve 100% do rosto queimado em explosão de lancha em Cabo Frio

Uma das crianças que estava na lancha que explodiu em Cabo Frio teve 100% do rosto queimado, segundo familiares. Davi Freire Zerbone, de quatro anos, está intubado no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e o estado de saúde é considerado grave. As informações foram confirmadas pelo hospital e pela família do menino, que é de Cariacica, Grande Vitória.

O acidente foi na tarde de segunda-feira (17) na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Havia 11 pessoas na embarcação – sendo o piloto e 10 passageiros – e, de acordo com um dos passageiros, o acidente foi minutos após a lancha parar para abastecer.