Crianças se escondem durante tiroteio no bairro Jacaré, em Cabo Frio, nesta manhã

Na manhã desta terça-feira, dia 05, um tiroteio assustou moradores do bairro Jacaré, em Cabo Frio, após uma tentativa de invasão de uma facção rival na comunidade. De acordo com relatos, homens armados com fuzis entraram no bairro durante o início do dia.

Os disparos ocorreram em horário de grande movimentação, quando moradores seguiam para o trabalho e crianças chegavam às escolas. Em um vídeo gravado dentro de uma creche, é possível ver alunos se abrigando embaixo de carteiras durante o tiroteio.

A Polícia Militar entrou na comunidade após o início do confronto. Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou prisões.