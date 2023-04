Cultura retoma apresentações do Concerto Musical de São Pedro da Aldeia com Ramona Rox

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia vai retomar as apresentações do Concerto Musical Gabriel Joaquim. Depois das edições de sucesso em 2022, o projeto retorna este ano para mais uma temporada de apresentações musicais na Casa da Cultura. Nesta quarta-feira (12/04), às 19h, o evento terá como atração principal a banda Ramona Rox, que apresentará um repertório recheado de sucessos do pop/rock nacional e internacional, que marcaram as décadas de 60 a 2000. A entrada é gratuita, limitada à lotação do espaço (60 lugares).

Criado em 2022, o Concerto Musical Gabriel Joaquim é uma iniciativa pioneira da Secretaria Municipal de Cultura, idealizada com o objetivo de fomentar o cenário musical e dar visibilidade aos artistas da cidade. Para a continuidade do projeto cultural este ano, a pasta lançou um novo Chamamento Público (Edital nº 01/2023), que abriu inscrições para a seleção e contratação de grupos musicais para apresentações em formato acústico.

Integrante de uma das bandas contempladas, o baixista da Ramona Rox, Adriano Marcel, destacou a participação em mais um edital de fomento cultural no município. “A Secretaria de Cultura está fazendo um trabalho maravilhoso. Ficamos muito felizes por, novamente, termos a oportunidade de participar dos editais direcionados a apresentação dos artistas locais. Ser reconhecido e prestigiado pelo seu trabalho é uma vitória muito grande tanto para quem está começando quanto para quem está na estrada há muito tempo. Para esta apresentação no Concerto preparamos com muito carinho um repertório bem especial. Esperamos que todos curtam e cantem com a gente”, disse.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, celebrou a retomada do projeto. “Ficamos muito felizes em anunciar o retorno dos concertos na Casa da Cultura. Além de democratizar o acesso aos recursos públicos, os editais têm proporcionado essa oportunidade para que os músicos da cidade possam mostrar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, oferecer uma programação especial a todos os amantes da boa música”, destacou.

As apresentações têm duração aproximada de 1h30 e a cada edição do Concerto são oferecidos 60 lugares, respeitando a capacidade máxima de lotação do espaço. O calendário de abril também prevê concertos nos dias 19 e 26 de abril. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro de São Pedro da Aldeia.