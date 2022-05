Daniel Couto Fernandes é o novo secretário de Agricultura e Pesca de Cabo Frio

A partir desta terça-feira (10) a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Cabo Frio ficará sob o comando de Daniel Couto Fernandes. Até então superintendente de Agricultura, ele vai substituir Katyuscia Brito, que desde o mês de março tomou posse na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e ocupava as duas Secretarias.

De acordo com Daniel, que também é produtor rural em Tamoios, as prioridades à frente da Secretaria serão: estimular a pesca, dar continuidade ao trabalho de valorização do produtor de Cabo Frio, incentivar a agricultura familiar e seguir realizando eventos na Fazenda Campos Novos.

“Daremos continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado e tocaremos novos projetos. Seguiremos também com as realizações na Fazenda Campos Novos, que se tornou um grande centro de lazer para as famílias cabo-frienses. Vamos continuar ouvindo os produtores e os valorizando, para buscar sempre o melhor caminho para a área rural de Cabo Frio, que voltou a florescer”, declarou Daniel.