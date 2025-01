“De Portas Abertas”: Salineira busca o diálogo com a sociedade e a transparência dos serviços

A Salineira teve a honra de realizar o primeiro evento “Salineira de Portas Abertas” de 2025, que proporcionou uma experiência única e enriquecedora para os clientes do transporte coletivo da Região dos Lagos. O evento, realizado no último sábado (25), na sede da empresa, foi uma oportunidade para estreitar laços, compartilhar conhecimentos e mostrar de perto, o trabalho realizado pela Salineira ao longo dos 82 anos da empresa.

A manhã começou com um acolhedor café da manhã para interação entre os clientes e os gestores e colaboradores da Salineira. Em seguida, foi realizada uma palestra sobre mobilidade urbana, abordando temas atuais e pertinentes ao serviço de transporte coletivo e as soluções que impactam a sociedade e o futuro das cidades atendidas pela empresa.

Durante o evento, os participantes presenciaram através de um passeio guiado pelas dependências da Salineira, os trabalhos desenvolvidos pelos principais setores e conheceram os processos que sustentam as operações do serviço de transporte por ônibus. Cada área foi apresentada com detalhes, permitindo que os clientes compreendessem como as soluções são desenvolvidas, desde a concepção até a entrega.

Como forma de agradecimento pela presença e participação, todos os clientes receberam brindes exclusivos.

A primeira edição do evento “Salineira de Portas Abertas” foi um sucesso, reafirmando o compromisso da empresa com a transparência, o diálogo com a sociedade e a inovação na área do transporte.