de São Pedro da Aldeia recebe pacote de revitalização

A Praça Hermógenes Freire da Costa, popularmente conhecida como Praça das Águas, recebe um mutirão de limpeza e revitalização. A Secretaria de Serviços Públicos iniciou, nesta quinta-feira (11), a limpeza e restauração do piso, reforma das instalações elétricas, pintura e serviços de paisagismo no local, localizado na região central do município.

Prezando pela segurança da população, obstáculos que impediam a fácil circulação de pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção estão sendo removidos. “Tiramos, por exemplo, um meio fio de 15 centímetros de altura que impedia a passagem de cadeirantes de um piso para outro. Também encontramos fiação enterrada, instalada inadequadamente, que provoca curtos-circuitos no sistema elétrico. Zelar pelos espaços de convivência da população é uma das solicitações do prefeito Fábio do Pastel”, explicou Raimundo Teixeira, Secretário de Serviços Públicos.

Um dos locais mais frequentados pelos moradores e turistas, a Praça Hermógenes Freire da Costa é palco para eventos de segmentos distintos por possuir amplo espaço, palco fixo para shows, anfiteatro e pista de skate. Os canteiros receberão novas flores, plantas e gramado, seguindo o planejamento paisagístico da cidade.