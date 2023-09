DECISÃO JUDICIAL: Shows de Zé Ramalho e Menos é mais são retirados do Shopping Park Lagos; Novo lugar é divulgado

Os shows de Zé Ramalho e do Grupo Menos é mais, marcados para os dias 23 de setembro e 1º de outubro, respectivamente, não acontecerão mais na área do estacionamento do Shopping Park Lagos devido a uma decisão judicial liminar de uma ação civil pública movida pelo MP-RJ, baseada em denúncia anônima. Após a decisão, os dois eventos serão transferidos para o Espaço de Eventos de Cabo Frio, atrás do Supermercado Assaí Atacadista, com mesmo dia e horário.

Os shows vem acontecendo em comemoração aos 10 anos do Shopping, e nesse ano já recebeu artistas como Ana Carolina, Fábio Júnior, Ferrugem, Alcione, Lulu Santos, Dilsinho e muitos outros. O Shopping Park Lagos, em rede social, divulgou nota oficial sobre o assunto:

Nota oficial Shopping Park Lagos:

“O Shopping Park Lagos e as produtoras G4, Ápice e 24k informam que, em virtude de decisão judicial, foram vetados os shows musicais no estacionamento do shopping.

Por esta razão, em respeito ao público e aos artistas já contratados, comunicamos que os shows anunciados, como os do cantor Zé Ramalho e o do grupo Menos é Mais, serão transferidos para o Espaço de Eventos (próximo ao Supermercado Assaí), nas mesmas datas e horários programados.

Neste espaço alternativo, as produtoras responsáveis garantem a mesma estrutura, manutenção do padrão de qualidade e organização, que marcaram os eventos memoráveis que foram realizados no Shopping Park Lagos ao longo dos últimos anos.

Reiteramos que o Shopping Park Lagos sempre buscou oferecer aos clientes novas experiências, de maneira segura e confortável, indo além das relações transacionais de consumo. O sucesso dos eventos realizados confirma que estamos no caminho certo.

Mais informações poderão ser tratadas diretamente com as produtoras G4, Ápice, @pepe_azevedo_ e 24k através da Central de Informações no telefone (21) 99232-4086. “