Dedetização garante mais higiene e segurança no Mercado do Peixe de Cabo Frio

O Mercado do Peixe de Cabo Frio passou, nesta quarta-feira (24), por mais uma etapa de dedetização promovida pela Prefeitura. A iniciativa é resultado de uma parceria entre as secretarias de Agricultura e Pesca e de Saúde e tem como objetivo garantir um ambiente limpo, seguro e adequado para a comercialização e o consumo de pescado.

A dedetização periódica visa prevenir a presença de pragas urbanas, reduzir riscos de contaminação e assegurar a qualidade dos produtos oferecidos no espaço. Além disso, a ação complementa o cronograma de limpeza regular e as orientações prestadas aos permissionários sobre boas práticas de higiene e manuseio do pescado. A proposta é garantir um ambiente adequado e organizado para a venda, manipulação do pescado e circulação de consumidores, fornecedores e comerciantes.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Wellington Escafura, a medida reforça o compromisso da gestão com a saúde pública e a valorização da atividade pesqueira: “A dedetização periódica é fundamental para manter o Mercado do Peixe limpo, seguro e adequado para a comercialização do pescado. Essa iniciativa traz mais tranquilidade para os consumidores e melhores condições de trabalho para os permissionários”, afirmou.

Além das ações de limpeza e dedetização, a Secretaria de Agricultura e Pesca também tem reforçado o ordenamento do espaço. Entre as ações implementadas este ano estão a reorganização do fluxo de veículos e do estacionamento, com definição de horário para carga e descarga de pescado, das 3h às 9h da manhã, reforço da demarcação das vagas, instalação de placas de sinalização e fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana para orientar e prevenir o uso indevido da área.

O estacionamento do mercado também passou a integrar o sistema municipal de vagas rotativas, o Digipare Zona Azul Digital, que funciona diariamente, 24 horas. Pelo aplicativo, é possível adquirir créditos de forma prática, com gratuidade para moradores de Cabo Frio e tarifa para visitantes.