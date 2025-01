Defesa Civil de Arraial do Cabo emite alerta para chuvas moderadas a fortes

Defesa Civil está em estágio de atenção devido a previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, conhecidas como as “chuvas de verão”. Pedimos a todos que respeitem as orientações dos agentes e busquem local seguro em caso de chuva.

Respeite as sinalizações dos guarda-vidas e bandeiras vermelhas;

Evitar o banho de mar durante a chuva;

Evitar a prática de esportes no mar;

Evite ficar perto de fios elétricos, encostas e árvores;

Não permanecer em mirantes, na orla ou em locais próximos ao mar durante o período

de chuva;

Os pescadores devem evitar navegar;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de

acidentes. Neste caso, acione as equipes do Grupamento Marítimo.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil através do número (22) 99700-0311.

*A Defesa Civil de Arraial do Cabo segue as normativas de alertas enviados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e pelo Inmet. O alerta é enviado quando há probabilidade de chuvas, mas as condições podem variar de acordo com os ventos.