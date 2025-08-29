Defesa Civil de Búzios alerta para pancadas de chuvas

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil de Búzios, informa que, devido a áreas de instabilidade atmosférica, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde desta sexta-feira (29), podendo vir acompanhadas de raios. Os ventos devem permanecer moderados durante a tarde e à noite.

A Defesa Civil orienta que banhistas e pescadores evitem o acesso ao mar durante o período de instabilidade. Em caso de ventos fortes, a recomendação é procurar locais seguros.

A equipe de meteorologia segue monitorando as condições climáticas, e novas atualizações poderão ser emitidas caso haja alterações. A Defesa Civil reforça que, em situações como rachaduras, alagamentos, deslizamentos ou outras emergências, a população deve acionar o órgão pelo telefone (22) 2350-6008.