Defesa Civil de Búzios é homenageada pelo governador Cláudio Castro com Medalha de Mérito da Defesa Civil 

Em cerimônia realizada no Palácio da Guanabara, nesta terça-feira (15), o coordenador de Defesa Civil , Daniel Rezende, e o subcoordenador de Guarda-Vidas, Rafael Fernandes em nome de toda a equipe de voluntários que participaram do apoio às operações realizadas na tragédia de Petrópolis foram agraciados pelo governador, Cláudio Castro, e pelo secretário e comandante-geral do Corpo de Bombeiro do estado do Rio de Janeiro, Cel BM Leandro Sampaio, com a Medalha de Mérito de Defesa Civil pelo reconhecimento de bons serviços prestados à população.

Ontem (15), fez um mês do temporal que causou uma tragédia na cidade de Petrópolis. O governo do estado realizou uma missa e prestou homenagens às vitimas das chuvas, além de condecorar com medalhas “Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e Mérito Avante Bombeiro” os bombeiros, tanto do estado do Rio, quanto de outras regiões do país, membros da sociedade civil e servidores que atuaram no município, salvando vidas, à procura de vítimas ou em retomada da cidade.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Daniel Rezende, é a primeira vez na história de Búzios que o estado do Rio de Janeiro reconhece um trabalho voluntário das equipes de Defesa Civil, Guarda Municipal, Guarda-Vidas e Guarda Ambiental do município.

“Quero agradecer ao prefeito, Alexandre Martins, e ao secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, por corroborar com apoio e meios para realização desse trabalho voluntário em prol da população Petropolitana.

