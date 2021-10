Defesa Civil de Búzios interdita área devido um poste que estava com risco de cair

A Defesa Civil de Búzios interditou nesta manhã (11) uma área no Arpoador da Rasa, na rua Antônio Batista com esquina da Travessa B devido um poste que estava com risco eminente de cair. Ao chegar ao local a equipe da Defesa Civil constatou fios no chão e acionou imediatamente a Companhia Elétrica Enel.

O coordenador da Defesa Civil de Búzios, Daniel Rezende, isolou o local, fechando o trânsito nos dois sentidos evitando o tráfego de veículos e pedestre.

A equipe da Defesa Civil permaneceu no local até uma equipe da Enel, que é a responsável pelo poste chegar para fazer os reparos na rua.