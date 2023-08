Defesa Civil de cidades do RJ alerta para ventos fortes e mar agitado

By





A Defesa Civil de diferentes cidades do Rio estão emitindo alerta, a partir de comunicado da Marinha do Brasil, de ventos fortes com até 60 km/h ao longo da costa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O alerta começa na noite desta terça-feira (8) e segue até quinta (10).

A Defesa Civil de Macaé, no Norte Fluminense, explica que há previsão de mar agitado na área oceânica com previsão de ondas de até cinco metros, condição que deve permanecer até 21h de quinta.

Em Rio das Ostras, o órgão disse que está monitorando as condições do tempo e, caso seja necessário, novas atualizações serão publicadas nas redes sociais oficiais. Na região, a passagem da frente fria pode provocar ressaca e ondas de até três metros, além de ventos moderados, de até 23 km/h, até quinta.

Em caso de emergência, os moradores podem ligar para o 199.

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, também monitora as condições do tempo e disponibiliza para a população o WhatsApp (22) 98123-1182.