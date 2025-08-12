Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Degusta Búzios 2025 encerra com mais de 60 mil pessoas e movimenta R$ 3 milhões em dois fins de semana

Jornal de Sábado
IMG_1005

O Degusta Búzios 2025 chegou ao fim com números que confirmam seu sucesso absoluto. Ao longo dos dois fins de semana de evento, realizados entre 1º e 3 e entre 8 e 10 de agosto, mais de 110 mil pratos foram comercializados, reunindo mais de 60 mil pessoas e gerando cerca de R$ 3 milhões em movimentação econômica direta para o município.

Com mais de 120 estabelecimentos participantes, o festival ofereceu pratos principais a R$ 30,00 e sobremesas a R$ 24,00, transformando os principais pontos turísticos de Búzios, como a Rua das Pedras, a Rua Manoel Turíbio de Farias, a Orla Bardot e a Praça dos Ossos, em um grande polo gastronômico a céu aberto.

O evento lotou bares e restaurantes, impulsionou o comércio, beneficiou ambulantes, hotéis e serviços turísticos, consolidando-se como o maior festival gastronômico da Região dos Lagos.

O prefeito Alexandre Martins acompanhou o evento de perto e destacou a importância do festival para o município. “O Degusta Búzios é prova de que a parceria entre o poder público e a iniciativa privada fortalece nossa cidade. Hoje, Búzios vive turismo o ano inteiro, nosso calendário está cheio de eventos todos os meses, movimentando a economia, gerando empregos e mostrando o melhor da nossa cidade para o mundo”, afirmou Alexandre.

Veja também

IMG_1030

Trecho do calçadão da Praia do Forte, em Cabo Frio, passa por reparo emergencial

IMG_1018

São Pedro da Aldeia é destaque em gestão fiscal no Estado

IMG_1017

Balcão de Empregos de Búzios anuncia vagas para Jovem Aprendiz e estágios

IMG_1016

Cabo Frio: Mulher tem casa destruída em incêndio dez dias após explosão que matou filho e neta

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.